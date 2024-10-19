SGK'dan "yenidoğan çetesi" için yeni hamle! Hem bebek öldürdüler hem de para kazandılar

Kaynak: AA
SGK'dan "yenidoğan çetesi" için yeni hamle! Hem bebek öldürdüler hem de para kazandılar

İstanbul'da 19 hastane ve 47 kişinin adının karıştığı yenidoğan çetesi, 10 bebeği göz göre göre öldürmüşlerdi. Bebekleri ölüme terk edip üstüne bir de para kazanan bu çeteye soruşturma sürerken, SGK'dan yenidoğan çetesi için açıklama geldi.

İstanbul'da, bir çetenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ortaya çıkması üzerine SGK'dan açıklama geldi.

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İNCELEME 6 MÜFETTİŞLE YÜRÜTÜLÜYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

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SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

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