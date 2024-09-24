SGK’nın 28 bin tıbbi cihazı kayıplarda ‘Sayıştay raporunda ortaya çıktı’

Sayıştay taraftarından hazırlanan 2023 yılı raporunda vefat eden kişiler üzerine zimmetli olan ve geri alınmamış 28 bin 539 adet tıbbi cihazın olduğu tespit edildi.

Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ilişkin 2023 yılı raporunu paylaştı. Raporda yer alan bilgilerde, SGK verilerinin birbirini tutmadığı belirtildi. M0OSİP (Mali Otomasyon Sistemi Projesi) üzerinde sigortalı kişinin ölmesine rağmen 68 bin 381 adet iadeli tıbbi cihazın bulunduğu belirlendi.

ÖLEN KİŞİLERDEN CİHAZLAR ALINAMADI

Ayrıyeten MEDULA uygulamasında vefat eden kişiler üzerine zimmetli olan ve geri alınmamış 28 bin 539 adet tıbbi cihazın olduğunun altı çizildi. Raporda, kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere iade alınmak kaydıyla verilen tıbbi cihazların iade süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmediği ve ölen kişiler üzerine zimmetli olan cihazların teslim alınmadığı ortaya çıktı.

SİSTEMLERDE UYUŞMAZLIK VAR

Sayıştay denetçileri MOSİP ve MEDULA sistemleri arasında uyuşmazlık olduğunu belirtirken, şu bilgilere yer verdi:

“MOSİP verilerinde, sigortalı kişinin ölmesine rağmen zimmetli görünen 68 bin 381 adet iadeli tıbbi cihazın geri alınmadığı görülmüştür. Ancak tıbbi malzemeleri kullanan kişiler ile sigortalı kişilerin her zaman aynı kişi olmaması nedeniyle etkili bir takip sürecinin yürütülemediği değerlendirilmektedir.”

MEDULA uygulamasında da tespit edilen ve üzerinde zimmetli iadeli tıbbi cihaz bulunan hasta verileri incelendiğinde vefat eden kişiler üzerinde halen zimmetli görünen ve bu kapsamda geri alınamamış 28 bin 539 adet tıbbi cihazın bulunduğunu paylaştı.