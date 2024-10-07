Shaedon Sharpe'tan kötü haber

Portland Trail Blazers, kanat oyuncusu Shaedon Sharpe’ın sol omzunda meydana gelen küçük bir yırtık nedeniyle dört ila altı hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Cumartesi günü yapılan açıklamada, Sharpe'ın omuz bölgesinde arka labrumda küçük bir yırtık oluştuğu ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi. Bu sakatlık, takımın genç yıldızının sezona hazırlık sürecini ciddi şekilde etkileyebilir.

GEÇMİŞ SAKATLIK SORUNLARI

Shaedon Sharpe, geçtiğimiz sezonda da karın bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle maçların büyük çoğunluğunu kaçırmıştı. Henüz 21 yaşında olan oyuncu, son olarak bu yılın Ocak ayında sahaya çıkabilmişti. Blazers için umut vaat eden bir genç yetenek olarak öne çıkan Sharpe, bu sezonun başında da formunu bulmaya çalışırken sakatlıklarla boğuşuyor. Takımın önemli oyuncularından biri olarak görülen Sharpe, sakatlanmadan önce maç başına ortalama 15.9 sayı, 5 ribaund ve 2.9 asist gibi etkileyici istatistikler yakalamıştı.

BLAZERS’IN BEKLENTİLERİ

2022 NBA Draftı'nda yedinci sıradan seçilen Kentucky çıkışlı Shaedon Sharpe, üniversite kariyerinde hiç maç oynamadan NBA'e adım atmıştı. Blazers taraftarları, Sharpe’ın bu sezonki performansından umutluydu; ancak omuz sakatlığı takımın planlarını sekteye uğratabilir. Portland Trail Blazers, 2024-25 sezonuna Golden State Warriors’a karşı kendi sahasında başlayacak. Sharpe’ın yokluğunda takımın nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Blazers, genç yıldızının sağlığına kavuşmasını dört gözle beklerken, takımın geri kalan oyuncularının bu süreçte sorumluluk alması bekleniyor.