Shakhtar Donetsk, Brest'i 2-0 yendi

Serkan Talan
Shakhtar Donetsk, Brest'i 2-0 yendi

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde Brest karşısında aldığı zaferle gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Kritik mücadelede goller Sudakov ve Kevin’den geldi.

Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Brest’i 2-0 yenerek üst tura yükselme umutlarını canlı tuttu. Karşılaşmadan önce, Shakhtar’ın gruptan çıkmak için kalan iki maçını kazanması gerekiyordu.

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SHAKHTAR’DAN ERKEN BASKI VE İLK GOL

Mücadeleye hızlı başlayan Shakhtar, ilk yarıda Kevin’in ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Brest’in savunma hattında yaşadığı boşlukları net bir şekilde ortaya koydu. Fransız ekibi Brest, bu sezon turnuvanın sürpriz takımlarından biri olarak dikkat çekmişti ve grup aşamasında oynadığı altı maçın dördünü kazanarak üst tura göz kırpmıştı. Ancak Shakhtar karşısında sahada istediklerini gerçekleştiremediler.

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SUDAKOV’UN PENALTIDAKİ SOĞUKKANLILIĞI

İlk yarının sonlarına doğru Irakli Azarovi’nin ceza sahasında düşürülmesiyle Shakhtar penaltı kazandı. Topun başına geçen Georgiy Sudakov, kaleciyi yanıltarak topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0’a taşıdı. Brest’in bu dakikadan sonra maça ortak olma çabaları yetersiz kaldı.

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BREST VE ASTON VİLLA'NIN DURUMU

Brest bu mağlubiyetle 13 puanda kalarak ilk sekiz şansını tehlikeye attı. Bu durum, aynı puandaki Aston Villa için bir avantaj sağladı. Son maç öncesinde iki takım arasındaki rekabet daha da kızıştı. Shakhtar ise alacağı bir galibiyetle üst tur biletini cebine koymayı hedefliyor.

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