Shakira gözyaşlarıyla veda etti

Barcelona'nın emekli futbolcusu Gerard Pique ile 2010 - 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı ve sonrasında yaşananlar, magazin gündeminde hala tazeliğini koruyor.

İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile çiftin birlikteliğini ayakta tutamadı. Shakira, kendisini özel şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia ile aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique'nin "Kuklasıyım" dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine gireceği ortaya çıktı.

BARCELONA'DAN TAŞINDI

Yaşananların ardından Shakira, çocukları Milan ve Sasha ile bir zamanlar sevdiği adamla birlikte yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentine ve oradaki hayatına veda etti.

Shakira, Barcelona Havaalanı'nda görüntülendi. Oradaki hayatı boyunca kendisinin yanında olan dostları, ünlü şarkıcının bu zor vedasında yalnız bırakmadı.

Shakira, kendisine veda etmeye giden yakınlarına teker teker sarılıp onları öpücüklere boğdu. Bu arada ünlü şarkıcının gözyaşlarını tutamadığı zamanlar da oldu. Shakira, o şekilde görüntülenmek istemediği için de gözyaşlarını güneş gözlüklerini takarak saklamaya çalıştı.

ABD'nin Florida eyaletine taşınan Shakira, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü şarkıcı, Florida'da çocuklarına düzenli bir hayat sağlamak için yerleştiğini belirtti.

"YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ"

Shakira, ayrıca bu vedasının kendisi için hiç de kolay olmadığını ifade etti. Gelecekten umutlu olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bugün, onların mutluluğu için arayışımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Barcelona'da bir sürü dalgada benimle birlikte sörf yapanlara teşekkür ederim" dedi.

"DOSTLUĞUN, AŞKTAN DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Shakira, Barcelona'da yaşadığı süre içinde arkadaşlığın ve dostluğun aşktan daha uzun ömürlü olduğunu öğrendiğini satırlarına ekledi. Şarkıcı, paylaşımını "Beni cesaretlendiren gözyaşlarımı silen, bana esin veren ve büyümemi sağlayan herkese teşekkür ederim" sözleriyle sonlandırdı.

"BAZEN HER ŞEY HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ OLMAZ"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Shakira, duygularını "Ama bazen her şey bizim hayal ettiğimiz gibi olmaz. Bazen koşarız ama ulaşamayız. Orada olacağımdan asla kuşkum yok" şeklinde dile getirdi.