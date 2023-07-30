Shakira klip çekiminde hayatının şokunu yaşadı

Editör: Özlem KIRAL
Shakira, son şarkısı Copa Vacia'nın klibini tamamladı. Klibin kamera arkası görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, yanına yaklaşan fareyi görünce çığlık attı. Büyük panik yaşayan Shakira'nın korkulu hali kameralara böyle yansıdı...
BÜYÜK KORKU YAŞADI
Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira, Manuel Turrizo'yla çektiği "Copa Vacia" adlı yeni şarkısının müzik videosunun kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Shakira, vücudunu saran bir denizkızı kostümü ve pembe perukla çöplerin üzerinde uzandığı sahnede beliren fare nedeniyle çığlığı bastı.
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