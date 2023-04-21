Shakira yeni ev için 50 milyon doları gözden çıkardı! Miami’ye taşınmıştı

Yaklaşık 12 yıldır aşk yaşadığı iki oğlunun babası Gerard Pique tarafından yarı yaşında genç bir kadınla aldatıldığını öğrenen Sharika, yaşadığı bu ihanetin ardından yeni bir hayat kurmak için girişimlere başladı.

Shakira yanına iki oğlunu alarak İspanya’dan Amerika’ya yerleşti.

Shakira’nın Miami’de yer alan sayısız adalardan birinden hatta merkeze ve meraklı gözlere en uzakta bulunan bir yerden 50 milyon dolar değerinde bir malikane beğendiği ve burayı satın almak için harekete geçtiği öğrenildi.

Yıldız şarkıcının emlakçılarla birlikte ev gezmeye gitmeden önce satın alacağı evin ihtiyaçları için mağaza gezdiği ve alışveriş yaptığı da iddia edildi.

