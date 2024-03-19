Shakira’dan Gerard Pique itirafı

The Times'a konuşan 47 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı ünlü futbolcu Pique ile biten ilişkisi hakkında bir itirafta bulundu.

“KARİYERİMİ ASKIYA ALDIM”

Pique’den ayrılmasının ardından oğulları Milan ve Sasha ile Miami'ye taşınan şarkıcı "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" diyerek yaptığı fedakarlıktan bahsetti.

Şimdilerde "Las Mujeres Ya No Lloran" albümü ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan şarkıcı "Aşk için çok fazla şeyi feda ettim" dedi.

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7 YIL ARADAN SONRA

7 yılın ardından ilk defa albüm çıkaracak olan Latin şarkıcı, albümünü 22 Mart'ta dinleyicilerle buluşturacak.

Albümün ismi Shakira ve Bizarrap'ın "Music Sessions Vol. 53" isimli şarkısının en akılda kalan sözlerinden “Las Mujeres Ya No Lloran” (Kadınlar Artık Ağlamıyor) anlamına geliyor.

Şarkıcı çıkaracağı albümle ilgili "Her şarkıyı yazdığımda kendimi yeniden yaratıyor gibi hissettim. Şarkıları söylediğimde ise gözyaşlarım elmasa, savunmasızlığım ise güce dönüştü" şeklinde konuştu. Albümde toplamda 16 şarkı yer alacak.