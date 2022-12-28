Helikopter kazasında ölen Kobe Braynt itirafı! Shaquille O'Neal: Uyuyamıyorum

Renkli kişiliğiyle bilinen Shaquille O'Neal, yeni belgeselinde bilinmeyen yanlarından bahsetti.

"Shaq" adlı belgeselde konuşan emekli yıldız basketbolcu, aktif sporculukları döneminde birçok kez sürtüşme yaşadığı eski takım arkadaşı Kobe Bryant ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"UYUYAMIYORUM"

Shaq açıklamasında; "Sabahın 5'ine kadar yatağa giremiyorum. Kobe ve kız kardeşim öldüğünden beri gözlerime uyku girmiyor." dedi.

Shaquille O'Neal kardeşi Ayesha'nın vefatından sonra Kobe'yle birlikte en yakınındaki isimlerden birisini daha kaybetmiş oldu.