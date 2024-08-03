Sharon Stone Bodrum'da kaza geçirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Simge Dal
Sharon Stone Bodrum'da kaza geçirdi

Hollywood'un ünlü yıldızı Sharon Stone, Bodrum'daki tatilinde bir otelde talihsiz bir kaza sonucu göz altının morardığını duyurdu.

Hollywood'un parlayan yıldızlarından Sharon Stone, "Temel İçgüdü" filminin unutulmaz performansıyla tanınan, Türkiye'ye ayak bastı. İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen prestijli bir ödül töreninin hemen ardından Türkiye'ye geçen 66 yaşındaki Stone, Global İkon Ödülü'nü teslim almak üzere burada bulunuyor.

Üç gün süresince İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfeden Stone, bu süre zarfında oğlu Laird ile birlikte şehrin tadını çıkardı. İstanbul'daki keşiflerinin ardından, ödül töreni için Ege'nin incisi Bodrum'a hareket etti.

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Stone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaldığı otelde yüzünü mermere çarparak gözünün morardığını belirtti. Kazayla ilgili olarak, "Kimse bana zarar vermedi. Kendimi iyi hissediyorum ve Türkiye'de harika vakit geçiriyorum. Gözüm de iyileşiyor." dedi.

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