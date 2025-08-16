Shearer’dan Isak’a Liverpool göndermesi! 'Ekitike’nin yedeği olacaksın'

Newcastle United’ın efsane golcüsü Alan Shearer, kulüpte artık forma giymek istemediği iddia edilen Alexander Isak’ın Liverpool’a transfer arzusunu sosyal medyada tiye aldı.
Shearer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Liverpool’a gitmeyi düşünen her forvet, tüm sezon boyunca harika Ekitike’nin yedeği olmayı isteyecek mi, bir düşünsün” ifadelerini kullandı.
Surely any forward thinking of going to Liverpool, will be having second thoughts now having to play second fiddle to the brilliant Ekitike all season? ????????— Alan Shearer (@alanshearer) August 15, 2025