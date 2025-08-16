Shearer’dan Isak’a Liverpool göndermesi! 'Ekitike’nin yedeği olacaksın'

Kaynak: Haber Merkezi
Newcastle efsanesi Alan Shearer, Liverpool’a transfer olmak istediği konuşulan Alexander Isak’a, Ekitike üzerinden esprili bir gönderme yaptı.

Newcastle United’ın efsane golcüsü Alan Shearer, kulüpte artık forma giymek istemediği iddia edilen Alexander Isak’ın Liverpool’a transfer arzusunu sosyal medyada tiye aldı.

Shearer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Liverpool’a gitmeyi düşünen her forvet, tüm sezon boyunca harika Ekitike’nin yedeği olmayı isteyecek mi, bir düşünsün” ifadelerini kullandı.

