Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre Yemen’deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları sürerken, bir şirket daha Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatları askıya aldı. Shell’in saldırılar sebebiyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldığı ifade edildi.

Haberlerde, Shell’in gemilerine gerçekleştirilecek bir saldırının bölgede büyük bir petrol sızıntısına sebep olabileceği ve gemi mürettebatının güvenliğini sağlamak için böyle bir karar aldığı aktarıldı.

Geçtiğimiz ay İngiliz petrol şirketi BP de saldırılar sebebiyle Kızıldeniz'den yaptığı tüm sevkiyatları geçici olarak durdurma kararı almıştı.