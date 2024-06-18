Shell resmen duyurdu! Ünlü markayı bünyesine katıyor

Shell tarafından yapılan duyuruya göre, Pavilion Energy'nin yıllık LNG ticaret hacmi 6,5 milyon ton civarında.

Bu satın alma işlemi ile Shell, 2022 yılına kıyasla Entegre Gaz bölümünün iş hacmini yüzde 15 ila 25 oranında artırma hedefine ulaşmayı planlıyor.

Shell ve Temasek arasında Pavilion Energy'nin satın alınması için yapılan anlaşmanın 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Shell Entegre Gaz ve Üretim Direktörü Zoe Yujnovich, Pavilion Energy'nin satın alınmasının, Shell'in LNG piyasasındaki öncü konumunu daha da güçlendireceğini ifade ederek, "Pavilion'un Asya ve Avrupa'daki stratejik gaz pazarlarına ilave erişim içeren LNG alım ve tedarik sözleşmeleri portföyünü satın alacağız. Bunları Shell'in küresel LNG portföyüne entegre ederek müşterilerimizin enerji güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağız." dedi.