Shell resmen duyurdu! Ünlü markayı bünyesine katıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Shell resmen duyurdu! Ünlü markayı bünyesine katıyor

Enerji devi Shell, Singapur merkezli global yatırım firması Temasek'in bünyesinde faaliyet gösteren sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti yapan Pavilion Energy şirketinin tamamını satın alma konusunda anlaşma sağladı.

Shell tarafından yapılan duyuruya göre, Pavilion Energy'nin yıllık LNG ticaret hacmi 6,5 milyon ton civarında.

shell-resmen-duyurdu-unlu-markayi-bunyesine-katiyor-yenicag.jpg

Bu satın alma işlemi ile Shell, 2022 yılına kıyasla Entegre Gaz bölümünün iş hacmini yüzde 15 ila 25 oranında artırma hedefine ulaşmayı planlıyor.

shell-resmen-duyurdu-unlu-markayi-bunyesine-katiyor-yenicag23.jpg

Shell ve Temasek arasında Pavilion Energy'nin satın alınması için yapılan anlaşmanın 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

shell-resmen-duyurdu-unlu-markayi-bunyesine-katiyor-yenicag25.jpg

Shell Entegre Gaz ve Üretim Direktörü Zoe Yujnovich, Pavilion Energy'nin satın alınmasının, Shell'in LNG piyasasındaki öncü konumunu daha da güçlendireceğini ifade ederek, "Pavilion'un Asya ve Avrupa'daki stratejik gaz pazarlarına ilave erişim içeren LNG alım ve tedarik sözleşmeleri portföyünü satın alacağız. Bunları Shell'in küresel LNG portföyüne entegre ederek müşterilerimizin enerji güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağız." dedi.

İlgili Haberler
Getir Alman devine talip oldu. Satın almak üzere
AstraZeneca’dan dev satın alma
AstraZeneca’dan dev satın alma
ABD'li dev şirket Fenerbahçe'yi satın almak için harekete geçti. 10 milyar dolar serveti var
Anadolu Grubu’na bağlı Coca-Cola'dan dev satın alma. KAP'a açıklama yaptılar
Son Haberler
Konserde giydiği derin yırtmaç ortalığı ayağa kaldırdı Magazin
Konserde giydiği derin yırtmaç ortalığı ayağa kaldırdı
Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay yıllar sonra ortaya çıktı Magazin
Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay yıllar sonra ortaya çıktı
İstanbul’da bulunan ve sonsuz rezervi olan şey nedir? Cevap viral oldu Magazin
İstanbul’da bulunan ve sonsuz rezervi olan şey nedir? Cevap viral oldu
Mersin’de cinayet: 2 ölü Yerel Haberler
Mersin’de cinayet: 2 ölü
Melis Sezen'den denizde ilginç hareketler Magazin
Melis Sezen'den denizde ilginç hareketler
Yunanistan'da orman yangını uyarısı Dünya
Yunanistan'da orman yangını uyarısı
Adıyaman'da anız yangını Gündem
Adıyaman'da anız yangını