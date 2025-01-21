Shovkovskyi "Galatasaray taraftarı bizi motive etti"

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından konuşan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi, "Galatasaray bizi çok güzel ağırladı, çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldık. Ukrayna’daki durumdan dolayı çok destek görüyoruz. Galatasaray, kesinlikle güçlü bir takım. Sürekli atak oynuyorlar. Ukrayna’daki savaştan dolayı böyle dolu stadyumlarda oynamıyoruz, bunu özledik. Galatasaray, çok güzel bir taraftara sahip. Galatasaray’a güzel destek veriyorlar. Bu destek bizi de motive etti. Böyle taraftar görünce hatalar yapabiliyoruz.

Çocuklar daha sonra duygularını kontrol edince çok güzel bir oyun oynadık. Oyun başında bence çok fırsatlarımız vardı. Onları kullanamadık. Bu da bizim için sıkıntı oldu. Avrupa Ligi’nde 7. maçında ilk puanı alacağımızı düşünmedik. Başka hayalimiz vardı. Takım karakter gösterdi. Çok güçlü bir rakiple oynadık" diye konuştu.