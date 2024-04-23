Show TV'den Bahar dizisiyle ilgili karar

Kaynak: Haber Merkezi
Show TV'den Bahar dizisiyle ilgili karar
Bazı raporlar, dizinin yalnızca bir sezon süreceğini ve final tarihinin zaten belirlendiğini öne sürüyordu. Ancak Show TV yetkilileri bu iddiaları reddetti ve "Bahar" dizisinin yeni sezonda da devam edeceğini, final tarihi hakkında ise henüz bir karar alınmadığını açıkladı.

Show TV'de sevilen dizi “Bahar”, başrol oyuncusu Demet Evgar ile ekranlara gelmeye devam ediyor.

Son zamanlarda, dizinin Kore yapımı Dr Cha'dan uyarlandığı ve orijinal senaryoya bağlı kalındığı takdirde final yapması gerektiği yönünde söylentiler dolaşmaktaydı.

Demet Evgar'ın doğal oyunculuğuyla parladığı dizi, her Salı izleyicilerle buluşuyo.r

En son bölümde, Bahar kocası Timur'un Rengin ile olan ilişkisinden şüphelenmeye başladı. Ayrıca, Parla'nın Timur'un kızı olduğunu Timur'un annesi keşfetti.

Daha önceki bölümlerde, izleyiciler Timur ve Dr. Evren'in aynı babadan olduklarını öğrenmişlerdi.

Bu akşamki bölümde, Bahar'ın Timur ve Rengin arasındaki yasak ilişkiyi kendi gözleriyle göreceği bekleniyor...

Bazı raporlar, dizinin yalnızca bir sezon süreceğini ve final tarihinin zaten belirlendiğini iddia edildi.

Ancak Show TV yetkilileri bu iddiaları reddetti ve "Bahar" dizisinin yeni sezonda da devam edeceğini, final tarihi hakkında ise henüz bir karar alınmadığını duyurdu.

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