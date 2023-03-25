Uzman isim açıkladı: Siber güvenlik tehditleri nasıl aşılacak

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen siber güvenlik uzmanları IDC Security Roadshow 2023’te buluştu. Bu yıl 22 Mart tarihinde “Yeni Bir Siber Tehdit Çağına Hazırlanmak” mottosuyla Wyndham Grand Levent’te gerçekleştirilen etkinlikteki oturumlarda geniş bir yelpazeyi kapsayan birçok konu başlığı ele alındı.

Konuşmasında dijital risk koruma hizmetlerinin tehditleri önlemedeki rolünü ele alan Brandefense CEO’su Hakan Uzun görüşlerini paylaştı.

SİBER GÜVENLİK ÜRÜNLERİNE DUYULAN İHTİYAÇ ARTIYOR

Etkinlik kapsamındaki “Dijital Risk Koruma Hizmeti ile Siber Güvenliğe Bakış ve Yaklaşımımızı Değiştirme Zamanı” oturumunda sunum gerçekleştiren Hakan Uzun, pazarın halihazırdaki durumuna ve sektörde karşılaşılan tehditlerin ilişkin analizlerde bulundu. Tıpkı devletler gibi kurumların da siber tehditlere karşı hem proaktif hem de reaktif çözümler üretebilmek adına istihbarata ve dijital güvenlik ürünlerine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Hakan Uzun, siber alanda yaşanan zorlukların ve sorunların dijital risk koruma hizmetleriyle aşılabileceğine dikkat çekti.

“DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNE AÇILMAYI HEDEFLİYORUZ”

Bununla birlikte, yerli güvenlik ürünlerine daha fazla destek olunması gerektiğini ve bu teknolojilerin globale açılabilecek potansiyelde olduğunun altını çizen isim şu ifadeleri kullandı:

“Brandefense olarak, Türkiye’de temelleri atılan, dünyaya açılan ve küresel ölçekte 600’ü aşkın markaya dijital koruma hizmetleri sağlayan bir girişimiz. Çözümlerimiz dijital risk koruma hizmetleri, harici saldırı yüzeyi yönetimi ve tehdit istihbaratının her alanını kapsıyor. Çalışmalarımız kapsamında hacker kanallarını kontrol ediyor, elde ettiğimiz enformasyonları veritabanımızda topluyor, analiz ediyor ve zenginleştiriyoruz. Bu sayede tespit ettiğimiz tehditleri hizmet verdiğimiz kurumlara iletiyor ve gerekli aksiyonları alarak siber güvenlik desteği sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde, aldığımız yatırımları ve sahip olduğumuz yetkinlikleri etkin biçimde kullanarak, dünyanın farklı bölgelerine açılmayı hedefliyoruz.”