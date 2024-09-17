Siber saldırının ardından Hizbullah'tan ilk açıklama: İsrail hak ettiği cezayı alacak

Lübnan’da Hizbullah hareketinin kullandığı el tipi çağrı cihazlarına İsrail tarafından düzenlenen saldırının ardından yaşanan patlamalarda en az 9 kişi hayatını kaybederken 2 bin 800 kişi de yaralandı.

Hizbullah’tan saldırıların ardından yapılan ilk açıklamada İsrail'e ‘misilleme’ mesajı verildi.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti.

Açıklamada, İsrail'in "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi.

Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği öğrenilmişti.

Tel Aviv'de yapılacak toplantının İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim ve Hizbullah'ın olası misillemesini görüşmek için yapılacağı kaydedilmişti.