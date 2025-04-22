Siber suç çetesi çökertildi, lüks villaya el konuldu! 10 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen “SİBERAĞ” operasyonu, sosyal medya üzerinden sahte reklamlarla binlerce kişiyi dolandıran suç şebekesine ağır bir darbe vurdu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2017-2024 yılları arasında 4 milyar 657 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığı ve 684 banka ile kripto para hesabına el konulduğu açıklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma, sosyal medya platformlarında “yüksek kazanç” vaadiyle vatandaşları tuzağa düşüren bir suç ağını ortaya çıkardı. Şüphelilerin, sahte reklamlarla binlerce kişiyi kandırarak milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. 2017’den bu yana faaliyet gösteren şebekenin banka ve kripto para hesaplarında toplam 4,6 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul’un yanı sıra Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Trabzon ve Kırşehir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. “SİBERAĞ” adı verilen operasyonda 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 684 banka ve kripto para hesabına el konulurken, 35 milyon TL değerindeki bir villaya da mahkeme kararıyla el konuldu.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, suç ağının diğer bağlantılarının da ortaya çıkarılması hedefleniyor.