Siber suçlara operasyonda 7 tutuklama!

Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından internet dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 8 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 hard disk, 2 kuru sıkı tabanca ve 5 fişeği, 1 av tüfeği ile 97 fişeği ve 378 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Dolandırıcılık şüphelileri Batman'da, yasa dışı bahis şüphelileri ise Kilis'te gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.