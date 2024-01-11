‘Sibergöz-12’ operasyonunda 3 tutuklama

Kaynak: İHA
‘Sibergöz-12’ operasyonunda 3 tutuklama
Kırşehir'de "Sibergöz-12" operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Yalova'da yakalanan H.M.S, E.D, D.O.Ç, K.T, E.C.S, B.U, S.T, A.U, S.K, F.Y, M.E, S.H. ve N.M.İ'nin emniyetteki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M.S, D.O.Ç ve E.C.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.D. ve N.M.İ. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

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