Sibergözden kaçamadılar: 13 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sibergözden kaçamadılar: 13 kişi yakalandı

Aydın’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 210 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetleri sonucunda Efeler, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde 10 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik", Didim, Efeler ve İncirliova ilçelerinde 3 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis 7258 SK" suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek yakalandı.

13 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. Faaliyette, 116 işletme ve 2 derneğin kontrolü yapılarak 3 bin 410 şahıs sorgulanırken ve çeşitli suçlardan aranan 5 aranan şahıs yakalandı.

14 ilde Sibergöz operasyonu. 107 şahıs yakalandı14 ilde Sibergöz operasyonu. 107 şahıs yakalandı

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