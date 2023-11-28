Sibil Çetinkaya'nın otel odasından paylaştığı video olay oldu

Yeni bir birlikteliğe yelken açan oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, tatillerinden video paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sibil Çetinkaya'nın otel odasından paylaştığı video olay oldu

Başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz ağustos ayında, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu meslektaşı Büşra Cebe ile ilişkisini noktaladı.

Ayrılık acısını çabuk unutan Özyıldız, gönlünü Sibil Çetinkaya’ya kaptırdı.

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Aynı markanın davetine katılan ikili, burada yakınlaştı. Çetinkaya, ünlü oyuncu ile çekilen video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İkiliyi yakıştıranlar kadar uyumsuz bulanlarda oldu. Çetinkaya ve Özyıldız, gittikleri bir otelden video paylaştılar.

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Çetinkaya, otellerin yorganlarını yataklara sıkıştırmasını esprili bir dille eleştirerek, "Oteller niye böyle yapıyo ya" notunu düştü.

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