Sibirya soğukları geliyor! Hava sıcaklığı sıfırın altında 18,5 dereceye düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 18,5 dereceye düştü. Soğuk hava ile sisin etkili olduğu kentte ağaçlar kırağı tuttu, araçlar çalışmadı.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da ağaçlar kırağı tuttu, araçlar çalışmadı.

Ardahan'da dondurucu soğuklarla birlikte sis de etkili oldu. Hava sıcaklığı gece sıfırın altında 18,5 dereceye düşerken ağaçlar kırağı tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Dondurucu soğuk nedeniyle araçlar da çalışmadı.

sibirya1.webpİzmir'den kente gelen iş adamı Bedri Bitgül, aracını çalıştıramayınca oto tamircisinden yardım istedi. Bitgül, "Geceyi otelde geçirdik. Sabah saatlerinde aracı çalıştıramayınca şaşırmadık. Çünkü hava çok soğuk ve aracı çalıştırmak için oto tamircisini bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 olarak ölçülürken, Göle ilçesinde ise eksi 18,5 derece olarak ölçüldü.

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