Sibirya soğukları Van Gölü’nü dondurdu

Kaynak: İHA

Van Gölü’nün tatlı su kaynaklarına yakın olduğu bölgeler, etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

Kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Bitlis'te, Sibirya soğukları yaşanmaya başladı. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, kentteki irili ufaklı göletlerin donmasına neden oldu.

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Soğuk havadan nasibini alan bölgelerden biri de Van Gölü kıyıları oldu. Gece saatlerinde sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte Adilcevaz sınırlarında bulunan Van Gölü sahili dondu. Van Gölü’nün donan ve buz pistine dönen kıyı şeridi dron ile görüntülendi.x

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Van Gölü kıyısında yaşayan bölge sakinlerinden Edip Yılmaz isimli vatandaş, "Daha öncelerde Van Gölü’nün kıyıları bazen donma olayları oluyordu ama o kadar değildi. Şimdi buz pistine dönen Van Gölü üzerinde kayıyoruz. Ayrıca karşımızda bulunan Süphan Dağı heybetli manzarası buz pistine dönen Van Gölü ile birleşince ortaya kartpostallık görüntü ortaya çıkıyor" dedi.

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