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Yeni bir insan grubu keşfedildi: DNA analizleri bilim insanlarını şok etti

Bilim insanları Sibirya'da yaşamış olan yeni bir insan grubu keşfettiğini açıkladı. DNA analizi yapan araştırmacılar bu türün şamanizm inancına ait olduğunu ve mezarlarının bir mağarada bulunduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:58
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Sibirya'da yeni bir insan grubu keşfedildi

Yeni bir insan grubu keşfedildi: DNA analizleri bilim insanlarını şok etti
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Buz Çağı'nda yapılan bir araştırma bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Bugün Sibirya topraklarında yaşayan ve daha önce hiç keşfedilmemiş yeni bir insan grubununum yaşamış olduğu tespit edildi.

SİBİRYA’DA YAŞAMIŞLAR

Analize göre yeni keşfedilen insan grubu, Afrika'dan çıkıp Kuzey Amerika'ya göç eden çok sayıda insan grubuyla genetik bazı bağlantıya sahip olarak tanımlandı.

Bilim insanları bu grubun Kuzey Amerika'dan Bering Denizi yoluyla Kuzey Asya'ya göç ettiğini aktardı.

Sibirya'nın kuzeydoğusunda yaşayan bazı insanlarda hala mevcut olan bulguların bu insan gruplarında da olduğu ortaya çıktı.

Araştırmayı yapan bilim insanı Max Planck, Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'ndeki çalışmalarında 7 bin 500 yıl önce Sibirya'nın Altay bölgesinde yaşamış 10 bireyin kalıntılarını analiz etti. Avrasya ve Kızılderili popülasyonlarının genetik yapısıyla karşılaştırıldığı belirtildi.

Geçmiş araştırmalarda da İnsanların Bering Denizi yoluyla Kuzey Asya'dan Kuzey Amerika'ya göç ettiği biliniyordu. Fakat bu araştırmada ortaya çıkarılan, Asya'ya doğru yapılmış tersine göç yapıldığı ifade edildi.

Antropologlar Amerika’nın ilk keşfinin 15 bin yıl önce gerçekleştiğini savundu. Ancak kıtadaki insan varlığına dair işaretlerin 30 bin yıl öncesine kadar uzandığını dile getirildi.

AVCI TOPLAYICI BİR DÖNEMDE YAŞAMIŞLAR ANCAK FARKLI GENETİĞE SAHİPLER

Makalenin başyazarı Ke Wang, "Beni en çok şaşırtan bulgu, Altay bölgesindeki diğer avcı-toplayıcılarıyla benzer bir dönemde yaşamış ama tamamen farklı bir genetik profile sahip olan bir bireye aitti. Bu kişinin genetik yatkınlığı Rusya'nın uzak doğusundaki popülasyonları işaret ediyordu" açıklamalarında bulundu.

Çin'deki Fudan Üniversitesi'nde görev alan Wang, "Nizhnetytkesken bireyi adını verdiğimiz bu kişi, değerli mezar eşyalarının ve şamanizmin olası temsili olarak yorumlanabilen nesnelerin yer aldığı bir mağarada bulundu" dedi.

Mezar eşyaları, hem kültürel hem de genetik açıdan farklı bir grubun Altay bölgesine geldiği ifade edildi.

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