Sıcak hava Ağrı Dağı’nın buzullarını eritiyor

Kaynak: İHA
Sıcak hava Ağrı Dağı’nın buzullarını eritiyor

Sıcak hava şartları, 5137 rakımlı Ağrı Dağı'nın buzullarında ve kar örtüsünde erimeye neden oluyor.

Doğal güzellikleri ve zorlu tırmanış rotalarıyla tanınan Ağrı Dağı, bu yıl sıcak havaların etkisiyle daha hızlı bir erime süreci yaşıyor.

Her yıl yerli ve yabancı dağcıları ağırlayan 5137 rakımlı dağın zirvesindeki takke buzulu, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden etkileniyor.

Sıcak hava koşulları nedeniyle buzullar erimeye devam ederken, erime süreciyle birlikte zirvede sarkıt benzeri yapılar oluşuyor.

Iğdır’dan gözlemlenebilen bu değişiklikler, bölgenin iklim değişikliğinden ne denli etkilendiğini gösteriyor.

Artan sıcaklıklar, dağın eteklerinde her yıl belirli dönemlerde sel olaylarına da yol açıyor.

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