Sıcak hava inşaat işçilerini zorluyor

Türkiye’yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, Yüksekova’da da yaşamı zorlaştırıyor. İlçede termometreler 30 dereceyi gösterirken, inşaat işçileri güneşin altında ter dökerek çalışıyor.

Sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar süren mesailerinde evlerine ekmek götürmeye çalışan işçiler, yoğun çaba sarf ediyor.

Alaattin Kesici Caddesi’nde bir inşaatta çalışan işçiler, sıcak hava altında mücadele veriyor. İnşaat ustası Fatih Özses, “Havalar çok sıcak ama ev geçindirmek için bu işi yapmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Diğer işlerde çalışsak bile kazancımız çok düşük olurdu. İnşaat işleri zorlu olsa da, bu sektörde geçimimizi sağlıyoruz. Güneş altında çalışmak gerçekten çok zor, ama işimiz bu” şeklinde konuştu.