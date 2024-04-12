Sıcak hava kombiniyle çimlerde poz verdi. Aşk acısı geride kaldı

Erhan Songür
Sıcak hava kombiniyle çimlerde poz verdi. Aşk acısı geride kaldı
Melis Sezen, zor günleri geride bırakarak güneşli havanın tadını çıkarıp, mavi mini eteğiyle çimenlerde neşeyle poz verdi.

Melis Sezen, 'Sadakatsiz' dizisindeki 'Derin' rolüyle akıllarda yer edinmişti.

Yakın zamanda yaşadığı ayrılığın ardından zorlu bir dönemden geçen Sezen, aşk acısını atlatarak güneşli bir günde çimenler üzerinde rahat bir şekilde pozlar verdi.

'Sadakatsiz' dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sezen, son dönemlerde paylaştığı dans videolarıyla da gündem oldu.

27 yaşındaki başarılı oyuncu, bir süre önce yaşadığı ayrılık sonrası zor zamanlar geçirdiğini yakın dostlarına anlattı.

Ancak Sezen, bu zor günleri geride bırakarak güneşli havanın tadını çıkarıp, mavi mini eteğiyle çimenlerde neşeyle poz verdi.

Instagram hesabından bu fotoğrafları paylaşan Sezen, açıklama kısmına 'Güneşimi yakaladım' ifadesini ekledi.

Canlı ve enerjik tarzıyla göz dolduran Sezen'in keyifli anları, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Fit görünümü ve enerjisiyle her zaman tam not alan Sezen, son zamanlarda cesur tarzıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

mmmm.jpg

640xauto-2.webp

640xauto-1.webp

640xauto.webp

İlgili Haberler
Şeyma Subaşı yaz gelmeden bikinili poz verdi
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’den ünlü oyuncuyla aşk pozu
Son Haberler
Maviş otu nelere iyi geliyor? İşte mucuzileri... Şifalı Bitkiler
Maviş otu nelere iyi geliyor? İşte mucuzileri...
Komşu ülkede bebek krizi. Başbakana göre saatli bomba Dünya
Komşu ülkede bebek krizi. Başbakana göre saatli bomba
Ankara Sanayi Odası’ndan teknoloji üssü hamlesi Ekonomi
Ankara Sanayi Odası’ndan teknoloji üssü hamlesi
Cennetten bir köşe. Bilin bakalım burası neresi Gündem
Cennetten bir köşe. Bilin bakalım burası neresi
Ünlü alışveriş merkezinde akıl almaz hırsızlık. Tam 65 bin dolar değerinde Dünya
Ünlü alışveriş merkezinde akıl almaz hırsızlık. Tam 65 bin dolar değerinde
İstanbul'da intihar eden gencin telefonunda yüklü olduğu ortaya çıktı. Kabus geri döndü Yaşam
İstanbul'da intihar eden gencin telefonunda yüklü olduğu ortaya çıktı. Kabus geri döndü
Bit pire gibi zararlı asalak ufak böcekleri öldürüyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Bit pire gibi zararlı asalak ufak böcekleri öldürüyor. İşte o ot