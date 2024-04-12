Sıcak hava kombiniyle çimlerde poz verdi. Aşk acısı geride kaldı

Melis Sezen, 'Sadakatsiz' dizisindeki 'Derin' rolüyle akıllarda yer edinmişti.

Yakın zamanda yaşadığı ayrılığın ardından zorlu bir dönemden geçen Sezen, aşk acısını atlatarak güneşli bir günde çimenler üzerinde rahat bir şekilde pozlar verdi.

'Sadakatsiz' dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sezen, son dönemlerde paylaştığı dans videolarıyla da gündem oldu.

27 yaşındaki başarılı oyuncu, bir süre önce yaşadığı ayrılık sonrası zor zamanlar geçirdiğini yakın dostlarına anlattı.

Ancak Sezen, bu zor günleri geride bırakarak güneşli havanın tadını çıkarıp, mavi mini eteğiyle çimenlerde neşeyle poz verdi.

Instagram hesabından bu fotoğrafları paylaşan Sezen, açıklama kısmına 'Güneşimi yakaladım' ifadesini ekledi.

Canlı ve enerjik tarzıyla göz dolduran Sezen'in keyifli anları, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Fit görünümü ve enerjisiyle her zaman tam not alan Sezen, son zamanlarda cesur tarzıyla da adından sıkça söz ettiriyor.