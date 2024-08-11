Sıcak hava verimi düşürdü

Kaynak: İHA
Sıcak hava verimi düşürdü

Adana'da bu yıl rekor sıcaklıkların etkisiyle, stratejik bir ürün olan mısırın koçan boyu küçüldü ve rekoltede ciddi düşüşler yaşandı.

Türkiye'nin yıllık mısır üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünü karşılayan Adana'da, 649 bin dönüm alanda ekilen mısırdan yaklaşık 750 bin ton rekolte hedefleniyor. Ancak bu yılki aşırı sıcaklar nedeniyle mısır koçanlarının boyu 8-20 santimetre arasında kaldı, bu da rekoltede dönüm başına 150-200 kilogram arasında bir kayıp yaşanmasına yol açtı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, her yıl dönüm başına ortalama 1.400 kilogram mısır verimi aldıklarını ancak bu yıl sıcaklar nedeniyle bu verimin 1.100-1.200 kilograma düştüğünü belirtti. Ayrıca, Adana'da mısır ekim alanlarının da yüzde 25 oranında azalarak 649 bin dönüme gerilediğini ifade etti.

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