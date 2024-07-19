Sıcak havada hasat mesaisi sürüyor

Yozgat, Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde lider konumda olan bir şehir olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, sıcak havaya rağmen, hem kendi ihtiyaçlarını hem de hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için harman yerlerinde çalışmaya devam ediyor.

Geçen yıl 171 bin dekar alanda 20 bin ton yeşil mercimek hasadı yapılmışken, bu yıl bazı bölgelerde yağış yetersizliği nedeniyle düşük rekolte bekleniyor. Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde yeşil mercimek hasadına başlayan çiftçiler, yağışların yetersiz olması nedeniyle verimin düştüğünü ifade ediyor.

Çiftçiler, tarladan topladıkları yeşil mercimeği patosa atarak saman ve ürünü ayırıyor. Özellikle küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bu bölgede, çiftçiler erken saatlerde tarlalara giderek kavurucu sıcağa rağmen çalışmaya devam ediyor. Hasat ettikleri samanı traktörlerle köylerine taşıyan çiftçiler, kış boyunca hayvanlarını bu otlarla besliyor.

DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORLAR

Bayındırhüyük köyünde çiftçilik yapan Osman Başkan, bu yıl 30 dekar alanda yeşil mercimek ekimi yaptığını ve 1 ton verim elde edeceğini belirtti. Başkan, Tarım Kredi Kooperatifi marketleriyle iş birliği yaparak ürünlerini uygun fiyata halka sunmak istediklerini söyledi. Bu şekilde tüccarın eline düşmekten kurtulacaklarını ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacaklarını vurgulayan Başkan, devletten destek talep etti.

Çiftçi Musa Ünaç da yeşil mercimek hasadına başladıklarını belirterek, bu yıl verimin geçen yıllara oranla düştüğünü söyledi. Ünaç, yeşil mercimek hasadı sırasında hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını da karşıladıklarını ifade etti. Ayrıca, devletten akaryakıt desteği talep eden Ünaç, devletin çiftçilerin yanında olmasının verimliliği artıracağını ve çiftçilerin güçleneceğini dile getirdi.