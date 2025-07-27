Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Bebek sahiline akın etti

Yükselen hava sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Termometreler 33 derece gösterirken, bunaltıcı havadan etkilenen vatandaşlar, Bebek Sahili'nde denize girerek serinledi.

Öte yandan, yerli ve yabancı turistler dolaşmak için Yıldız Parkı'na da uğrayanlar, serinlemek için gölge yerler bulmak için çaba sarf etti.

"GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA BİR YOĞUNLUK VAR"

Esenler'den Bebek Sahili'ne serinlemek için geldiğini söyleyen Cihan Aslan, "Esenler'den geliyoruz arkadaşlar ile beraber. Buranın denizi temiz ve ortam çok güzel olduğu için hep burayı tercih ediyoruz. Serinlemek için denize giriyoruz bizim içinde iyi oluyor. Mahalleden arkadaşlarımızla beraber geldik her sene garanti her hafta sonu buraya burada vakit geçiririz. Geçen seneye göre daha bir yoğunluk var. İnsanlar aileleriyle geliyor. Biz de ailelerimizle geliyoruz" ifadelerini kullandı.