Sıcak havalar kalp krizini tetikliyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, yaz aylarında tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin dikkatli davranmaları gerektiğini ifade ederek uyarılarını açıkladı.

Sıcak havalar kalp krizini tetikliyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Naim Arıoğlu

Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, yaz aylarında artış gösteren kalp rahatsızlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Halil Tanrıverdi, tansiyon kontrolünü sağlamak için bol su tüketiminin önemini vurgulayarak şu uyarıları yaptı:

“ÖDEM ATICI İLAÇ ÖNERİYORUZ”

“Bundan dolayı sıcak havalarda bol su tüketmek, mümkünse güneş ışınlarından kaçınmak, hafif yemekler tüketmek ve egzersiz yapmak gerekir. Vücuttan sürekli su kaybedildiği için, genelde kalp yetmezliği hastalarımıza ödem atıcı ilaç öneriyoruz. Eğer ilaçların dozajı doğru ayarlanmazsa, vücut susuz kalarak böbrek yetmezliği gibi sürece gidilebilir. Ayrıca kalp ve damar hastalığı olan bireylerin sıcak havalara karşı daha duyarlı olduğu ve doktorlarıyla iletişim halinde kalarak, sağlık durumlarını dikkatle izlemeleri gerektiği unutulmamalıdır”

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Mide bulantısı ve kusma,

-Ani soğuk ter basması,

-Baş dönmesi,

-Sıkıntılı genel durum,

-Çabuk yorulma,

-Nefes darlığı,

-Kalp ritim bozukluğu da yer almaktadır.

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