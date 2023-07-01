Sıcak havalarda burun kanamasına dikkat. Uzmanı uyarılarını açıkladı

Sıcak havalarda burun kanaması sıkça görülen sorunların başında geliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun da konuya ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sıcak havalarda burun kanamasına dikkat. Uzmanı uyarılarını açıkladı

İHA’nın haberine göre; Sıcak hava sebebiyle burun kanamalarında artış görülebileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, saat 12.00 ile 16.00 arasında güneşli yerlere çıkılmaması gerektiğini dile getirdi.

"YOĞUN OLAN BİR BÖLGE OLDUĞU İÇİN SIK KANAR"

Burun kanamalarının yüzde 90'ının hafif seyirli geçeceğini belirten Sağun şunları belirtti:

“Yaklaşık yüzde 10'unda ise burun kanaması hipertansiyon veya kalp damar hastalıkları gibi ciddi bir durumun habercisi olabilir. Bu tür durumlarda sıcak ve kuru hava sadece kanamayı tetikleyen bir faktör olur. Burun kanamalarında ne zaman alarma geçip hemen bir hekime başvurmak gerekir. Burun mukozası çok yoğun bir damar ağı tarafından beslendiği ve dış ortamla teması yoğun olan bir bölge olduğu için sık kanar. Burun mukozasının üzerinde onu adeta bir bariyer gibi saran jelimsi bir mukus tabakası mevcut. Bu tabaka burnun nemli kalmasını sağlayarak, alınan havanın nemlendirilmesi, ısıtılması ve temizlenmesi işlevine katkıda bulunur."

"EN SIK KULLANILAN YÖNTEMLERDEN BİRİ"

"Çok sıcak ve kuru havalarda bu mukus bariyerinin kurumasına bağlı olarak kılcal damarlarda zedelenme ve kanama olabilir. Toplumda burun kanamalarında başı arkaya doğru yaslamak gerektiği yönündeki bilgi çok yanlıştır. Bu pozisyon boğaza doğru akan kanla boğulma ve öğürme riskini artırır. Bu nedenle burun kanamasında başı öne doğru eğmek gerekir. Burun kanamalarında öncelikle burnun içerisi temizlenir. Ardından ilaç emdirilmiş pamuk şeritler burun içerisine yerleştirilir ve hastanın başı öne doğru eğdirilerek burun kanadından baskı uygulanır. Bu uygulamayla burun kanamalarının 2/3 'ü durdurulabilir. Koterizasyon (kanayan burun mukozasını yakma işlemi), burun kanamasını kontrol etmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri. Uygun hastalarda kimyasal veya elektrokoterizasyon kanamanın şiddeti ve yerine göre tercih edilir. Daha ciddi burun kanamalarında, kanamanın yerine göre ön ya da arka tampon veya her ikisi birden uygulanabilir”

“DENİZE VE HAVUZA GİRENLERDE BU SAATLERE DİKKAT ETMELİLER”

Dr. Ömer Faik Sağun, güneşin tam tepe noktada olduğu saatlerde dışarıya çıkılmaması gerektiğini de söyleyerek, “Özellikle saat 12.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşin direkt etki ettiği yerlerde bulunmamak gerekir. Denize ve havuza girenlerde bu saatlere dikkat etmeliler” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Mangal yanıklarına dikkat. Uzmanı uyardı
Çocukları yaz hastalıklarından nasıl koruruz
Öne Çıkanlar
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Son Haberler
Abant Gölü’nde bayram yoğunluğu Yaşam
Abant Gölü’nde bayram yoğunluğu
Rüyada matkap görmenin anlamı nedir? Rüyada matkap görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada matkap görmenin anlamı nedir? Rüyada matkap görmek ne demek?
Edremit Körfezi'nde dönüş yoğunluğu yaşandı Güncel
Edremit Körfezi'nde dönüş yoğunluğu yaşandı
40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı Güncel
40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı
Rüyada maske görmek neye işaret? Rüyada maske görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada maske görmek neye işaret? Rüyada maske görmek ne demek?
Cinayetin detayları kan dondurdu. Yayla yolunda ölü bulunmuştu Güncel
Cinayetin detayları kan dondurdu. Yayla yolunda ölü bulunmuştu
Damatla kayınpeder çatıştı: 3 yaralı Güncel
Damatla kayınpeder çatıştı: 3 yaralı