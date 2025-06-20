Sıcak havalarda kalp krizinden korunmanın 8 sırrı

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, özellikle kalp hastaları için ciddi sağlık riskleri oluşturdu. Artan sıcaklıklar ve yüksek nem oranları, kalp üzerindeki yükü artırarak kalp krizi, ritim bozuklukları ve diğer kardiyovasküler sorunları tetikleyebilir. Ancak bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların önerileri, doğru önlemlerle bu risklerin azaltılabileceğini gösterdi.

İşte yaz sıcaklarında kalbinizi korumak için uzman görüşleri ve bilimsel veriler ışığında alınabilecek önlemler...

SICAKLIK KALBİ NASIL ETKİLİYOR?

Vücudumuz, normal şartlarda 36.6°C’lik iç sıcaklığını korumak için terleme ve kan damarlarının genişlemesi gibi mekanizmalar kullanır. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmalar, özellikle kalp hastalarında ciddi sorunlara yol açabilir.

Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) bir araştırmasına göre, sıcaklık her 1°C arttığında, 65 yaş üstü bireylerde kardiyovasküler ölüm riski %2 oranında yükseldi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Joel Schwartz, “Yüksek sıcaklıklar, kalbin daha hızlı çalışmasına ve kan basıncında ani değişikliklere neden olur. Bu, özellikle koroner arter hastalığı olanlarda göğüs ağrısını tetikleyebilir” dedi.

Yüksek nem oranları da terin buharlaşmasını zorlaştırarak vücudun soğuma sürecini aksatıyor. Bu durum, kalp yetersizliği veya hipertansiyon hastalarında belirtileri ağırlaştırabilir.

İngiltere’deki Imperial College London’dan kardiyolog Prof. Dr. Jane Smith, “Nemli havalarda hissedilen sıcaklık, vücudun termoregülasyon sistemini zorlar ve kalp üzerindeki stresi artırır” uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN 8 ETKİLİ ÖNERİ

Uzmanlar, yaz sıcaklarında kalp sağlığını korumak için şu önerileri sıraladı:

-Bol Su Tüketin, Ancak Dikkatli Olun: Vücudun terlemeyle kaybettiği sıvıyı yerine koymak için günde en az 2.5-3 litre su içilmesi önerildi. Ancak kalp yetersizliği hastalarının sıvı alımını doktorlarıyla belirlemesi kritik.

-Günün En Sıcak Saatlerinden Kaçının: Güneşin en yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçının.

-Hafif ve Nefes Alan Kıyafetler Giyin: Pamuklu, açık renkli ve bol kıyafetler, vücudun serin kalmasına yardımcı olur. Ayrıca şapka ve güneş gözlüğü kullanımı da önerildi.

-Alkol ve Kafeinden Uzak Durun: Alkol ve kafein, sıvı kaybını artırarak kalbin yükünü ağırlaştırabilir.

-Klima Kullanımına Dikkat Edin: Ani sıcak-soğuk geçişleri, kalp damarlarında büzüşmeye neden olabilir. Johns Hopkins Üniversitesi’nden çevre sağlığı uzmanı Dr. Michael Brown, “Klimalar 24-26°C arasında ayarlanmalı ve doğrudan soğuk hava akımına maruz kalınmamalı” dedi.

-Hafif Egzersizleri Tercih Edin: Sıcak havalarda ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Yürüyüş veya hafif tempolu aktiviteler, sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmalı.

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-İlaç Dozlarını Doktorunuza Danışın: Yaz aylarında idrar söktürücü gibi ilaçların dozları, sıvı kaybı nedeniyle yeniden düzenlenmeli. Kalp hastalarının yaz başında kardiyologlarıyla görüşmesi hayati önem taşıyor.

-Sıcak Çarpmasına Karşı Tetikte Olun: Sıcak çarpması, vücut ısısının 39°C’ye ulaşmasıyla ciddi bir tehlike oluşturur. Belirtiler arasında baş dönmesi, bulantı ve bilinç bulanıklığı yer alır. Bu durumda hemen serin bir ortama geçilmeli ve tıbbi yardım alınmalı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, sıcaklık artışlarının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışma, iklim değişikliğine bağlı ölümlerin %62’sinin kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklandığını gösterdi. Ayrıca, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gece sıcaklıklarının artmasının özellikle yaşlılar ve kalp hastaları için ciddi risk oluşturduğunu belirtti. WMO, “Gece sıcaklıkları, vücudun dinlenme sürecini bozarak kalp krizi riskini artırabilir” uyarısında bulundu.

Imperial College London’dan Dr. Arunashis Sau’nun liderlik ettiği bir araştırma, yapay zeka destekli EKG’lerin kalp hastalıklarını önceden tespit edebileceğini gösterdi. Bu teknoloji, sıcak havalarda risk altındaki hastaların erken teşhisine yardımcı olabilir. Dr. Sau, “Yapay zeka, EKG’lerde insan gözünün göremediği ince detayları yakalayarak riskli durumları önceden belirleyebilir” dedi.

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BESLENME VE KALP SAĞLIĞI

Yaz aylarında beslenme de kalp sağlığını doğrudan etkiliyor. Harvard Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Sebze, meyve ve tam tahıllı gıdalar, kalp dostu bir diyetin temelini oluşturur. Ancak çiğ sebzeler, bağışıklığı zayıf hastalarda risk oluşturabilir” dedi. Ayrıca, tahin ve pekmez gibi antioksidan açısından zengin besinlerin damar sağlığını desteklediği belirtildi.

King’s College London’dan Dr. Sarah Schenker, “Tahin, E vitamini içeriğiyle damar esnekliğini artırırken, pekmez kan üretimini destekliyor” dedi.

KALBİNİZİ YAZIN DA KORUYUN

Yaz sıcakları, kalp hastaları için ciddi bir sınav olsa da, doğru önlemlerle bu riskler en aza indirilebilir.

Uzmanların önerileri ve bilimsel veriler, bol su tüketimi, uygun saatlerde hareket, hafif kıyafetler ve bilinçli beslenmenin önemini vurguladı.

Kalp sağlığınızı korumak için bu önerilere kulak verin ve sıcak havalarda kendinize daha fazla özen göstermeniz önerildi.