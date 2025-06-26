Sıcak havalarda serin ve hafif kalmanın sırrını uzmanlar anlattı

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte uzmanlar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının hayati önem taşıdığını vurguladı. Yoğurdun sıcak havalarda sağladığı faydalar, bilimsel araştırmalarla da desteklendi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nda beslenme üzerine çalışan Prof. Dr. Walter Willett, yoğurdun probiyotik içeriği sayesinde bağırsak sağlığını desteklediğini ve sindirim sistemini rahatlattığını belirterek, “Yoğurt, sıcak havalarda hem serinletici bir alternatif hem de bağırsak florasını dengeleyerek genel sağlığı güçlendiren bir besin” dedi.

Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli yoğurt tüketiminin bağırsak mikrobiyotasındaki faydalı bakterileri artırarak sindirim sorunlarını azalttığını ortaya koydu. Bu, özellikle sıcak havalarda artan sindirim problemleri için önemli bir bulgu.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Charlotte Evans, yoğurdun yüksek protein ve kalsiyum içeriğiyle tokluk hissini artırdığını ve kalori kontrolüne yardımcı olduğunu vurgulayarak, “Sıcak havalarda ağır yemekler yerine yoğurt bazlı hafif öğünler, hem enerji seviyesini koruyor hem de vücudu serin tutuyor” dedi. Evans, özellikle ev yapımı veya tam yağlı yoğurtların, bağırsak sağlığını destekleyen probiyotiklerin daha etkili olduğunu ekledi.

SIVI TÜKETİMİ VE HAFİF BESLENME

Diyetisyenler, yaz aylarında sıvı tüketiminin artırılmasının kritik olduğunu ifade etti:

“Vücudun su kaybı sıcak havalarda artar. Günde en az 2,5-3 litre su içilmeli. Ayrıca, şekerli ve gazlı içecekler yerine yoğurt, ayran veya kefir gibi fermente içecekler tercih edilmeli.”

Beslenme ve Diyet Uzmanları da benzer bir görüşü paylaştı:

“Yoğurt ve kefir, cildi serinletirken sindirimi kolaylaştırır. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için bu gıdalar, sıcak havalarda ideal bir seçenek.”

ABD’deki Mayo Clinic’te yapılan bir araştırma, probiyotik içeren gıdaların sıcak havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve dehidrasyon riskini azalttığını gösterdi.

Yoğurdun içerdiği magnezyum ve potasyum, kas fonksiyonlarını desteklerken, kalsiyum içeriği kemik sağlığını korudu.

PRATİK ÖNERİLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, yoğurt tüketirken ev yapımı veya doğal ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Marketlerde satılan şekerli veya aromalı yoğurtlar yerine, doğal ve katkısız yoğurtlar seçilmeli.

Yoğurdu taze meyveler veya yulaf gibi lifli gıdalarla zenginleştirerek besin değerini artırabilirsiniz.

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, uzmanlar sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Yoğurt, hem serinletici etkisi hem de bilimsel olarak kanıtlanmış sağlık faydalarıyla yaz aylarının vazgeçilmez besini olarak öne çıktı.

Bol su tüketimi ve hafif öğünlerle desteklenen bir beslenme düzeni, yaz boyunca enerjik ve sağlıklı kalmanın sırrı.