Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı

Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak havadan bunalanlara kötü haberi verdi. Prof. Şen, nem oranının yüzde 90'a ulaşacağı, hissedilen sıcaklıkların 40 dereceye çıkacağı tarihi açıkladı.

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Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

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Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı 2

Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında), Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı 3

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli yağışlar olabilir. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı gözlemlenebilir.

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Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı 4

DOĞUDA HAVA NORMAL DERECELERDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğu kesimlerde mevsim normallerine yakın olacak.

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Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı 5

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden esecek; öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı 6

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 33 DERECEYE KADAR ÇIKACAK. NEM YÜZDE 90 OLACAK

CNN TÜRK'te konuşan Prof. Dr. Orhan Şen ise hava koşullarıyla ilgili olarak şu uyarılarda bulundu: İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceye kadar çıkacak.

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Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı 7

Öğle saatlerinde nem oranı %70'lerde seyredecek ve akşamları %90'a kadar çıkacak. Bu yüksek nem sebebiyle hissedilen sıcaklık 39-40 dereceye kadar çıkabilir.

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Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı 8

“PAZAR GÜNÜ YENİ BİR SICAK HAVA DALGASI GELECEK”

Nemden dolayı terlemenin etkisiz kalabileceği belirtiliyor. Şen, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının devam edeceğini ve sıcaklıkların 33 derecenin altına düşmeyeceğini ifade etti.

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Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı 9

Ayrıca, pazar günü yeni bir sıcak hava dalgası geleceğini duyurdu.

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