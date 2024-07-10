Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında), Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli yağışlar olabilir. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı gözlemlenebilir.
DOĞUDA HAVA NORMAL DERECELERDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, doğu kesimlerde mevsim normallerine yakın olacak.
Rüzgar genellikle kuzey yönlerden esecek; öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 33 DERECEYE KADAR ÇIKACAK. NEM YÜZDE 90 OLACAK
CNN TÜRK'te konuşan Prof. Dr. Orhan Şen ise hava koşullarıyla ilgili olarak şu uyarılarda bulundu: İstanbul'da sıcaklıklar 33 dereceye kadar çıkacak.
Öğle saatlerinde nem oranı %70'lerde seyredecek ve akşamları %90'a kadar çıkacak. Bu yüksek nem sebebiyle hissedilen sıcaklık 39-40 dereceye kadar çıkabilir.
“PAZAR GÜNÜ YENİ BİR SICAK HAVA DALGASI GELECEK”
Nemden dolayı terlemenin etkisiz kalabileceği belirtiliyor. Şen, önümüzdeki günlerde sıcak hava dalgasının devam edeceğini ve sıcaklıkların 33 derecenin altına düşmeyeceğini ifade etti.
Ayrıca, pazar günü yeni bir sıcak hava dalgası geleceğini duyurdu.