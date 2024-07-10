Sıcak havalardan bunalanlara kötü haber. Nem oranı yüzde 90'a çıktı. Daha da sıcak olacak günü Prof. Orhan Şen açıkladı

Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında), Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.