Sıcak havaların hamilelere büyük zararı ortaya çıktı

Sıcak hava dalgalarının hamilelik sürecini olumsuz etkileyebileceği ve erken doğum riskini artırabileceği, son yıllarda yapılan birçok bilimsel araştırma ile ortaya kondu.

Özellikle ısıya bağlı stresin, hamile kadınların sağlığı üzerindeki etkileri üzerine odaklanan çalışmalar, bu riskin çeşitli faktörlere bağlı olarak artabileceğini gösterdi.

Dr. Emily Oster, Brown Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve üreme sağlığı üzerine çalışmalarıyla tanınan bir uzmanı olduğu bildirildi.

Oster, "Yüksek sıcaklıkların hamilelik sırasında vücutta stres yaratabileceğini ve bu durumun erken doğumu tetikleyebileceğini" belirtti.

Dr. Oster, ısıya maruz kalmanın vücuttaki inflamatuar yanıtları artırarak, doğum eyleminin erken başlamasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Hugh Taylor ise, "Sıcak hava dalgalarının, özellikle üçüncü trimesterdeki hamile kadınlar için ciddi bir risk oluşturduğunu" ifade etti.

Taylor, anne adaylarının sıcak havalarda sıvı alımını artırmalarını ve mümkünse klimalı ortamlarda bulunmalarını önerdi.

Ayrıca, Dr. Taylor'a göre, sıcaklık artışı, rahim kasılmalarını artırarak erken doğum riskini yükseltebilir.

2019 yılında Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan bir çalışmada, sıcak hava dalgalarının erken doğum üzerindeki etkisi incelendi.

Çalışmada, 2007-2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen 2.5 milyon doğumun verileri analiz edildi.

Araştırma, sıcak hava dalgalarının yaşandığı günlerde doğumların %5 oranında erken gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bu durum, özellikle düşük gelirli ve erişim olanakları sınırlı olan bölgelerdeki hamile kadınlar için daha belirgin bir risk oluştu.

Bir diğer önemli çalışma, 2020 yılında Nature Climate Change dergisinde yayımlandı.

Bu çalışmada, küresel ısınmanın hamilelik süreleri üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırmacılar, hamilelik süresinin her 1°C'lik sıcaklık artışı için yaklaşık 0.4 gün kısaldığını tespit etti.

Bu da sıcak hava dalgalarının daha uzun süre devam ettiği bölgelerde erken doğum oranlarının artmasına neden oldu.

Sıcak hava koşullarının hamilelik sürecinde erken doğum riskini artırabileceği konusunda güçlü bilimsel kanıtlar bulundu.

Uzmanlar, hamile kadınların bu tür risklerden korunmak için sıcak havalarda daha fazla sıvı tüketmeleri, serin ortamlarda bulunmaları ve aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmaları gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, sıcak havaların hamile kadınlar üzerindeki etkilerini inceleyerek, yüksek sıcaklıkların erken doğum riskini artırabileceğini belirtti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Oğuz Özdemir, "Aşırı ısı, rahim kasılmalarını artırarak erken doğuma yol açabilir" dedi.

Benzer şekilde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz da, "Hamile kadınlar, özellikle hamileliğin son dönemlerinde dehidrasyona daha duyarlıdır. Bu durum, yüksek sıcaklıklarla birleştiğinde erken doğum riskini artırabilir" şeklinde uyarıda bulundu.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi. Örneğin, 2023 yılında yapılan bir çalışma, sıcak hava dalgalarının hamile kadınlarda erken doğum riskini %15 oranında artırdığını ortaya koydu.

Bu nedenle, hamile kadınların sıcak havalarda bol su içmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları önerildi.