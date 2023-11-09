Sıcak su torbasını sakın böyle kullanmayın. Zararları büyük

Sıcak su torbaları, kış aylarında sıkça tercih edilen bir üründür. Ancak yanlış kullanıldığında sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Sıcak su torbası ile ağrıları dindirmeye çalışmak, ağrının nedeni bilinmeden yapıldığında tehlikeli olabilir.

Örneğin, karın ağrısı çektiğinizde sıcak su torbası uygulamak, apandisit gibi bir durumunuz varsa durumu daha da kötüleştirebilir ve apandisitin patlamasına yol açabilir.

Hamile kadınlar da sıcak su torbası kullanırken dikkatli olmalıdır.

Ağrıları hafifletmek için kısa süreli olarak sıcak su torbası kullanılabilir, ancak bunu alışkanlık haline getirmek düşük riskini artırabilir.

Nörolojik hastalığı olan kişiler de sıcak su torbası kullanmaktan kaçınmalıdır. Bu kişilerde his kaybı olduğu için, sıcak su torbasının ciltte yaptığı yanma ve tahrişi fark edemeyebilirler. Bu da daha ciddi sorunlara neden olabilir.

Vücutta bir enfeksiyon varsa, sıcak su torbası kullanmak enfeksiyonun daha hızlı yayılmasına sebep olabilir.

Diyabet hastaları da sıcak su torbası kullanmamalıdır ve doktorları tarafından önerilmez. Sıcak su torbası, hassas cilde sahip kişilerde ciltte tahrişe neden olabilir.

Ödem problemi olan kişilerde de şişliği artırabilir. Safra kesesinde taş olan kişiler için de sıcak su torbası kullanmak uygun değildir. Taşın büyümesine yol açabilir.