Sıcak yaz aylarında sağlıklı kalmak için nasıl beslenmeliyiz?

Sıcaklarda nasıl beslenmeliyiz?

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, vücudumuzun su ve besin ihtiyaçlarını da etkilediği biliniyor.

Sağlıklı kalmak için beslenme alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler yapmanın önemi vurgulandı.

İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ışığında yaz aylarında sağlıklı beslenme önerileri...

Uzman Görüşleri:

Uzm. Dr. Hasan Gürel (Gastroenteroloji Uzmanı):

• Dr. Gürel, yaz aylarında vücudun sıvı kaybının arttığını ve bu nedenle yeterli miktarda su tüketmenin hayati önem taşıdığını belirtti. Günde en az 2-3 litre su içmek, sindirim sisteminin düzgün çalışması için gerekli olduğunun altı çizildi.

Ayrıca, su oranı yüksek meyve ve sebzelerin tüketimi de vücudun su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacağı ifade edildi.

Prof. Dr. Şehmus Özmen (İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı):

• Prof. Dr. Özmen, sıcak havalarda ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Yağlı ve ağır yemekler sindirim sistemini zorlayabilir ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Bunun yerine, hafif ve yağ oranı düşük yemekler tercih edilmeli.

Dyt. Melis Bengisu Demirci (Diyetisyen):

• Diyetisyen Demirci, yaz aylarında lif açısından zengin gıdaların tüketilmesini önermektedir. Zeytinyağlı sebzeler, taze salatalar, mevsim meyveleri ve tam tahıllar sindirim sistemini rahatlatır ve vücudun formunu koruyacağı bildirildi.

Ayrıca, probiyotik açısından zengin yoğurt ve kefir gibi fermente gıdalar da bağırsak sağlığını destekleyeceği ifade edildi.

Bilimsel Araştırmalar:

• Hidrasyonun Önemi: Araştırmalar, yaz aylarında yeterli su tüketiminin vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması için kritik olduğunu gösterdi.

Yetersiz sıvı alımı, kabızlık ve diğer sindirim sorunlarına yol açabilir.

• Lifli Gıdaların Faydaları: Lifli gıdaların sindirim sistemini düzenlediği ve bağırsak sağlığını koruduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Yaz aylarında bol bulunan meyve ve sebzeler, lif açısından zengin olup sindirim sistemini desteklediği bildirildi.

• Probiyotiklerin Rolü: Probiyotiklerin bağırsak florasını dengelediği ve sindirim sağlığını iyileştirdiği bilimsel çalışmalarla desteklendi. Fermente gıdalar, yaz aylarında bağırsak enfeksiyonlarına karşı direnç sağladığı ifade edildi.

Sıcak yaz aylarında sağlıklı kalmak için beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmek önemli olduğu bildirildi.

Uzmanların önerilerine ve bilimsel araştırmalara dayanarak, yeterli su tüketimi, lifli ve fermente gıdaların tüketimi, ağır ve yağlı yemeklerden kaçınma gibi basit adımlarla sağlığınızı koruyabileceğiniz ifade edildi.