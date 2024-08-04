Sıcaklar cilt hastalıkları saçıyor. Uzmanlar uyardı

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, cilt hastalıklarının yayılmasına neden oluyor.

Artık sıcakların etkisiyle sadece terlemekle kalmıyor, aynı zamanda cilt sağlığımız da tehdit altına giriyor.

Dermatoloji uzmanları, sıcak hava ve nemin cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Nurgül Bayram, sıcak havaların cilt bariyerini zayıflatarak enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Dr. Bayram, özellikle sıcak ve nemli havalarda sık görülen impetigo hastalığının, deride oluşan sıyrık, çizik ve çatlaklarla birlikte kötü hijyen şartlarının da etkisiyle yaygınlaştığını ifade ediyor. Bu bakteriyel enfeksiyonun bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu ise, sıcak havaların ciltte kuruluk, kaşıntı ve egzama gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Çalıkoğlu, cilt sağlığını korumak için bol su tüketilmesi ve nemlendirici kullanılması gerektiğini önerdi.

Sıcakların polen ve diğer alerjenlerin havaya karışmasına yol açarak alerjik cilt reaksiyonlarını tetikleyebileceğini vurgulandı. Özellikle hassas cilt yapısına sahip kişilerin sıcak havalarda dikkatli olmaları ve ciltlerini güneşten korumaları gerektiğini ifade edildi.

Bilimsel araştırmalar da sıcak havaların cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini destekliyor. Bir araştırmada, sıcak ve nemli havaların ciltteki mikrobiyal dengenin bozulmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olduğu bulunmuştu.

Bilimsel çalışmalar da bu durumu destekliyor. Yapılan bir çalışmada, sıcak havalarda UV ışınlarına maruz kalmanın cilt kanseri riskini artırdığına dikkat çekildi.

Benzer şekilde yayımlanan bir başka araştırmada, yüksek sıcaklıkların egzama hastalarında belirtilerin şiddetlenmesine neden olduğu gözlemlendi.

Ayrıca, sıcak havalarda terleme ile birlikte ciltteki tuz ve mineral kaybının, cilt bariyerini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirdiği belirtildi.

Uzmanlar, sıcak havalarda cilt sağlığını korumak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi, bol su tüketilmesi ve cildin nemlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanılması ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılması önerildi.

Sıcakların cilt sağlığı üzerindeki etkileri göz ardı edilmemeli. Bu nedenle, uzmanların önerilerini dikkate alarak cilt sağlığımızı korumak için gerekli önlemleri almamız büyük önem taşımakta.