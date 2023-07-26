Sıcaklık rekoru kıran İzmir'de iki ilçede orman yangını

İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangın alanlarına sevk edilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Ödemiş'in Küçükkavulcuk mahallesinde saat 13.56'da başlayan yangına, 14.10'da ilk müdahale gerçekleştirildi. Yangını söndürmek için 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer görevlendirildi.

Kınık'ın İbrahimağa mahallesinde ise saat 14.13'te çıkan yangına, 14.28'de ilk müdahale yapıldı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale ediliyor.

Öte yandan İzmir, 2023 yılının en sıcak gününü yaşıyor. Termometrelerin 42 dereceye kadar ulaştığı kentte meydanlar güvercinlere kaldı. Vatandaşlar, serinlemek için çeşmelere akın etti.