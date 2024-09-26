Sıcaklıklar 11 derece düşecek. Bu günlere plan yapanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Raporda, Balkanlar’dan gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 13 derece birden düşeceği belirtildi.

Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 11 derece birden düşmesi bekleniyor. Bu ani sıcaklık değişikliğine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

30 EYLÜL - 1 EKİM TARİHLERİNE DİKKAT

Hava Forum, ülkemize giriş yapacak olan soğuk hava dalgasını şu sözlerle duyurdu:

“Balkanlar bu kez mücadelesine güçlü hazırlanıyor. Sıcaklıkları 28-29 derecelerden 17-18 derecelere indirebilecek bir güç gözüküyor. 30 Eylül - 1 Ekim gibi Afrika arkasına bakmadan kaçabilir. Gelişmeleri takipteyiz, haydi Balkanlar yapabilirsin!”

Balkanlar bu kez mücadelesine güçlü hazırlanıyor. Sıcaklıkları 28-29 derecelerden 17-18 derecelere indirebilecek bir güç gözüküyor. 30 Eylül - 1 Ekim gibi Afrika arkasına bakmadan kaçabilir. Gelişmeleri takipteyiz, haydi Balkanlar yapabilirsin ! pic.twitter.com/wL22WHuL1K — Hava Forum (@HavaForum) September 25, 2024

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde hava durumu genellikle parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek bölgelerinde yerel sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.