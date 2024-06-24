Sıcaklıklarda çocukları hastalıklardan korunma yöntemleri

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının artması, özellikle küçük çocuklar için hastalık riskini de beraberinde getirmekte.

Yetişkinlere kıyasla daha hassas bir bağışıklık sistemine sahip olan çocuklar, sıcak havalarda sıvı kaybına, güneş yanığına ve çeşitli enfeksiyonlara daha kolay yakalanabilmekte. Bu nedenle, ebeveynlerin yaz aylarında çocuklarını korumak için bazı önlemler alması oldukça önemlidir.

Uzman Görüşleri ve Araştırmalar:

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, çocuklar için çeşitli sağlık risklerini de beraberinde getirir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Taşkesen, sıcak havalarda çocukların sağlığını korumak için ebeveynlere önemli önerilerde bulundu.

Sıcak hava koşullarında çocukların sıvı kaybına uğraması, güneş yanıkları ve isilik gibi sorunlar sıkça karşılaşılan durumlar olduğu biliniyor.

Sıcak havalarda çocukların yeterli miktarda sıvı tüketmesi hayati önem taşır. Dr. Yavuz Delibaş, çocukların bol sıvı alımının dehidrasyonu önlemek için şart olduğunu vurgulamakta.

Ayrıca, sıcak havalarda metabolizma hızının değişiklik gösterdiğini ve bu durumun vücut ısısının normal sınırlar içinde tutulmasını sağladığını belirtmekte.

Çocukların güneş ışınlarından korunması gerektiğini ifade eden Dr. Taner Yavuz, 6 aydan küçük bebeklerin direkt güneş ışığından uzak tutulması gerektiğini belirti.

Güneş koruyucu kremler, şapkalar ve güneş gözlükleri kullanımı, güneşin zararlı etkilerinden korunmada etkili yöntemler arasında.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): DSÖ'nün 2018 yılında yayınladığı bir raporda, aşırı sıcak havaların çocuklarda ölüm ve hastalık riskini önemli ölçüde artırdığı belirtilmekte.

Raporda ayrıca, sıcak havalarda çocukları korumak için sıvı alımının artırılması, güneşten korunma ve hijyen gibi önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmakta.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP): AAP'nin 2019 yılında yayınladığı bir rehberde, ebeveynlerin çocuklarını sıcak havalarda güneş yanığından korumak için güneş kremi, şapka ve güneş gözlüğü kullanmaları gerektiği belirtilmekte.

Rehberde ayrıca, çocukların bol su içmesi ve hafif giysiler giymesi de tavsiye edilmekte.

Ulusal Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü (NICHHD): NICHHD'nin 2020 yılında yaptığı bir araştırmada, sıvı kaybının çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) semptomlarını şiddetlendirebileceği bulundu.

Araştırmada ayrıca, sıcak havalarda DEHB riski taşıyan çocukların daha fazla sıvı tüketmesi gerektiği belirtilmekte.

Sıcak havalarda çocukları hastalıklardan korumak için ebeveynlerin bazı önlemler alması oldukça önemli. Bu önlemler arasında sıvı alımının artırılması, güneşten korunma, hijyene dikkat edilmesi ve aşı takviminin kontrol edilmesi yer almakta.

Çocukları Sıcak Havalarda Hastalıklardan Korumak için Öneriler:

1. Sıvı Tüketimini Artırın:

Sıcak havalarda sıvı kaybı, çocuklarda dehidrasyona ve halsizlik gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle, çocukların gün boyunca bol su içmesi sağlanmalıdır. Suyun yanı sıra, elektrolit içeren içecekler de tercih edilebilir.

2. Hafif ve Rahat Giysiler Giydirin:

Çocuklara, hava geçirgenliği yüksek, pamuklu ve açık renkli giysiler giydirilmelidir. Sentetik giysiler terlemeyi artırarak cilt tahrişine neden olabilir.

3. Güneşten Koruyun:

Güneş yanığı, çocuklarda cilt kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle, çocukları güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00 arası) dışarı çıkarmamak ve güneş kremi kullanmak önemlidir.

Güneş kreminin en az 30 SPF koruma faktörüne sahip olması ve suya dayanıklı olması tercih edilmelidir.

4. Hijyene Dikkat Edin:

Sıcak havalarda mikroorganizmaların üremesi daha hızlıdır. Bu nedenle, çocukların ellerini sık sık yıkamak ve kişisel hijyene dikkat etmek önemlidir.

5. Aşı Takvimini Kontrol Edin:

Çocukların aşı takviminin güncel olduğundan emin olun. Özellikle mevsimsel grip aşısı, çocukları kış aylarında gripten ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarından korumaya yardımcı olabilir.