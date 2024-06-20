Sıcaktan bunalan bir kişi sokakta vantilatörle gezdi. Oynatmaya az kaldı doktorum nerdee...

Yaz aylarıyla beraber ülkeye hakim olan sıcak ve bunaltıcı havalar, vatandaşlara zor zamanlara yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5- 10 derece üstünde seyredeceğini belirtirken sıcaklıkların 13 ilde 40 derecenin üzerine çıkacağı kaydedildi.

Vatandaşlar, sıcak havaların etkisiyle zorluk yaşarken Balıkesir’de bir vatandaşın, sıcaktan bunalarak vantilatör ile gezdiği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Vatandaşın sıcaklarla baş etmek için bulduğu çözüm herkesi şaşırtırken, söz konusu görüntülere beğeniş ve yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, vantilatörün sokakta nasıl çalıştığını sorgularken Balıkesirli vatandaşın sıcaklar karşısında bulduğu çözüm herkesi hayrete düşürdü.