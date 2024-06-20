Sıcaktan bunalan bir kişi sokakta vantilatörle gezdi. Oynatmaya az kaldı doktorum nerdee...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sıcaktan bunalan bir kişi sokakta vantilatörle gezdi. Oynatmaya az kaldı doktorum nerdee...

Yaz aylarının gelişiyle birlikte aşırı sıcaklar vatandaşlara zor günler yaşatmaya devam ediyor. Balıkesir’de sıcaktan bunalan bir vatandaşın sokakta vantilatörle yürüdüğü görüntüler gündem oldu.

Yaz aylarıyla beraber ülkeye hakim olan sıcak ve bunaltıcı havalar, vatandaşlara zor zamanlara yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5- 10 derece üstünde seyredeceğini belirtirken sıcaklıkların 13 ilde 40 derecenin üzerine çıkacağı kaydedildi.

Vatandaşlar, sıcak havaların etkisiyle zorluk yaşarken Balıkesir’de bir vatandaşın, sıcaktan bunalarak vantilatör ile gezdiği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Vatandaşın sıcaklarla baş etmek için bulduğu çözüm herkesi şaşırtırken, söz konusu görüntülere beğeniş ve yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, vantilatörün sokakta nasıl çalıştığını sorgularken Balıkesirli vatandaşın sıcaklar karşısında bulduğu çözüm herkesi hayrete düşürdü.

ekran-goruntusu-2024-06-20-151147-001.png

ekran-goruntusu-2024-06-20-151210-001.png

ekran-goruntusu-2024-06-20-151224-001.png

İlgili Haberler
Antalya'da sıcaklık o kadar yükseldi ki araçta erime meydana geldi
Antalya'da sıcaklık o kadar yükseldi ki araçta erime meydana geldi
Sıcaklarda stresle baş etmenin yolları
Sıcaklarda stresle baş etmenin yolları
Son Haberler
Evden kaçan 17 yaşındaki genç kız bulundu Gündem
Evden kaçan 17 yaşındaki genç kız bulundu
Cee okul fiyatlarına zam geldi. Emekliler ve asgari ücretliler çocuklarını özel okulda okutabilecek İnşallah Ekonomi
Cee okul fiyatlarına zam geldi. Emekliler ve asgari ücretliler çocuklarını özel okulda okutabilecek İnşallah
Mehmet Şimşek’ten İngiltere’de kritik mesaj Ekonomi
Mehmet Şimşek’ten İngiltere’de kritik mesaj
Zehra Güneş göz kamaştırdı. Ortalık yıkıldı Spor
Zehra Güneş göz kamaştırdı. Ortalık yıkıldı
Kripto para piyasasında yeni karar! 6 milyon lira… Ekonomi
Kripto para piyasasında yeni karar! 6 milyon lira…
Romanya Cumhurbaşkanı’ndan NATO kararı Dünya
Romanya Cumhurbaşkanı’ndan NATO kararı
Elazığ'da orman yangını Gündem
Elazığ'da orman yangını