Sıcaktan bunalan kargaya elleriyle su verdi

Bingöl’de sıcaktan bunalan kargaya bir vatandaş tarafından su verildi. Serinleyen karga sonrasında adamın omzuna çıktı.

KAYNAK: İHA
Sıcaktan bunalan kargaya elleriyle su verdi

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de hava sıcaklıklarında artış yaşanıyor. Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere kentte hava sıcaklığının yaklaşık 37 dereceye çıkması beklenirken, sıcak havadan bunalan hayvanlar da serinlemek için gölgelik alanlara gidiyor.

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Bingöl’de üniversite bahçesinde sıcaktan bunalan kargayı fark eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahmut Yıldırım, kargaya elleriyle su verdi.

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Serinleyen karga, su ikramından sonra Yıldırım’ın omuza çıktı. Yıldırım, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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