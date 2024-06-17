Sıcaktan bunalan mandalar sulama kanallarında serinliyor

Karakütük, Umurca ve Sarıbahçe köylerinde yaşayan çobanlar, mandalarını meralarda otlattıktan sonra, sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde onları Karasu Nehri, gölet ve sulama kanallarına götürerek serinlemelerini sağlıyor.

Mandalar, bu sularda yaklaşık 3 saat boyunca kalıyor ve serinledikten sonra yeniden meralara dönüyor. Besicilik yapan Fesih Karadeniz, çobanların mandaların aşırı sıcaktan etkilenmemesi için bu yöntemi her gün uyguladığını belirtiyor.

Karadeniz, mandaların sıcağa dayanamadığını ve suyu çok sevdiklerini ifade ederek, "Çobanlar, sabahın erken saatlerinde mandaları meraya götürüyor. Öğle saatlerinde sıcak hava bunaltıcı hale geldiğinde ise hayvanları nehir, gölet ve sulama kanallarında serinletiyoruz. Mandalar suda yaklaşık 3 saat kalıyor ve bu, süt verimlerini de olumlu etkiliyor" dedi.