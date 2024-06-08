Sıcaktan bunalan yavru ayılardan olay serinleme şekli

Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalan yavru ayılardan olay serinleme şekli

Kastamonu’nda sıcaktan bunalan yavru ayılar, su oluğuna girerek serinledi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı bir köyde, iki sevimli yavru ayı su oluğunda serinlerken güvenlik kamerasına yakalandı.

Sıcak havadan bunalan bu yavru ayılar, su oluğundaki serin suda oynayarak gönülleri fethetti.

Bu tatlı olay, Azdavay'a bağlı Sabuncular köyünde gerçekleşti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla insanların yaşadığı alanlara kadar inen yavru ayılar, bu kez Sabuncular köyünün Kıygıncık Mahallesi'nde Hasan ve Sami Şahin'in evinin önüne kadar geldi. Etrafta biraz dolaştıktan sonra, evin önündeki su oluğuna girip hem serinlediler hem de keyifli vakit geçirdiler.

Bu sevimli anlar, evin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Yavru ayıların su oluğunda oyun oynamaları izleyen herkesi gülümsetti.

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