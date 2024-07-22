Sıcaktan bunalanlar buraya akın ediyor! İçeri giren hemen hırka istiyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, sıcaklıkların çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Sıcaklıkların 39 dereceye çıktığı Elazığ'da vatandaşlar, serinlemek için kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Harput Mahallesi'ndeki Buzluk mağarasına akın ederken, vatandaşlar, eksi 10 derecenin altına düşen mağarada serinledi.

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan ve belli bir kısmına kadar girilebilen Buzluk Mağarası'na girenler serinlerken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.

"İÇERİSİ ÇOK SERİN VE GÜZEL"

Havanın çok sıcak olduğunu ifade eden Barış Yıldırım, ''Dışarısı çok sıcak evde yanıyoruz. Arada kuzenimle geliyoruz serinliyoruz. Aşağı çok inemiyoruz çok soğuk. Aşağı inince hırkada almak gerekiyor. Bu Elazığ sıcağında burası çok güzel oluyor. İçerisi çok serin ve güzel. Fakat ışıklandırma yok karanlık. Restore edilse güzel olur'' diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZLA SERİNLEMEYE GELDİK"

Semih Yüce ise ''Buraya İstanbul'dan geldim. 40 derece bir sıcaklık var. Şuan burası eksi 5 derecelerde. Aşağıda mağara çok soğuk. Arkadaşlarımızla serinlemeye geldik. İlk defa geliyorum” dedi.