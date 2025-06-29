Sıcaktan bunaldı soluğu kafeteryada aldı! Turistler bile şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bodrum’da sürpriz misafiri gören turistler bile bu duruma şaşırırken, kargaya yiyecek ve su ikram ederek keyifli anlar yaşadı. Bazı çocuklar da kargaya buzlu su verdi.

İlk olarak çarşı içindeki bir kafeteryaya konan karga, sandalyelerin üzerine tüneyerek ağzını açıp kapatarak adeta su istermiş gibi davranmaya başladı. Bu durumu fark eden işletme çalışanları, kargaya kül tablasına koydukları suyu ikram etti. Serin suyu içen karga bir süre dinlendi. Sürpriz misafiri gören turistler de duruma şaşırırken, kargaya yiyecek ve su ikram ederek keyifli anlar yaşadı. Bazı çocuklar da kargaya buzlu su verdi, yiyeceklerini paylaştı.

Bir süre kafede vakit geçiren genç karga daha sonra uçarak uzaklaştı. Aynı karganın, Bodrum merkezdeki başka restoran ve kafelere de giderek benzer şekilde su ve yiyecek aldığı öğrenildi.

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