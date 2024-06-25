Sıcaktan kaçarken ölüme yakalanmayın. Uzmanından hayat kurtaran klima uyarıları

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülcihan Özkan, klimaların doğru ve bilinçli kullanımının önemini vurguluyor ve serinlerken hasta olmamak için 8 önemli önlemi sıraladı.

KLİMALARIN YANLIŞ KULLANIMI NEDENİYLE OLUŞABİLECEK HASTALIKLAR:

Soğuk algınlığı ve grip: Klimalar, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığı belirtilerine yol açabilir. Ayrıca gribal enfeksiyonlara da zemin hazırlayarak baş ağrısı, öksürük ve ateş gibi şikayetlere neden olabilir.

Klima zatürresi (lejyoner hastalığı): Legionella pneumophila isimli bakteri tarafından klima zatürresi, yaygın vücut ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve ishal gibi belirtilere yol açar.

Tedavi edilmezse solunum yetmezliği ve septik şoka neden olabilir.

Alerjik reaksiyonlar: Klimalar, gözlerde ve burunda kaşıntı, hapşırma, ciltte döküntü ve boğazda gıcıklanma gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Tedavi edilmezse egzama ve astım gibi kronik hastalıklara dönüşebilir.

KLİMALAR KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Sıcaklık ayarı 23-24 derece arasında olmalı ve ani ısı değişimlerinden kaçınılmalı.

Klima doğrudan size üflememeli.

Odanın nem seviyesi %40-60 arasında tutulmalı.

Klimaların filtreleri düzenli olarak değiştirilmeli.

Klima sürekli çalıştırılmamalı, ara ara açılıp kapatılmalı.Pencereler ara sıra açılarak temiz hava girişi sağlanmalı.

Klimalar temizlenirken dezenfektan ve kokulu temizleyiciler kullanılmamalı.

Sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmek için klimalarınızı bilinçli kullanmayı unutmayın!

Klimanızın düzenli bakımını yaptırın.

Klimanızın hava çıkış deliklerini düzenli olarak temizleyin.

Klimanızın kullanmadığınız zamanlarda fişini çekin.

Bol su için ve nemli ortamları tercih edin.

Klimalı ortamlarda uzun süre kalmamaya özen gösterin.

Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşırsanız doktora başvurmaktan çekinmeyin.